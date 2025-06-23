Эксперт по путешествиям назвал самое безопасное место в самолете, которое вы можете забронировать без доплаты.

Полет может быть нервным опытом для многих путешественников, особенно когда наступает турбулентность.

Однако эксперт по путешествиям Брайсон Роберт предлагает более разумный подход в выборе места в салоне самолета, который, к тому же, не опустошит ваш кошелек, пишет Express.

"Большинство людей не знают, что есть определенное место, которое предлагает наилучшее сочетание безопасности и цены", - сказал он.

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"Хотя место 11A может показаться просто обычным местом у окна, на самом деле оно расположено в том месте, которое многие авиационные эксперты считают самой безопасной частью самолета, и вы часто можете получить его, не платя эти нелепые сборы за повышение класса обслуживания", - раскрыл секрет опытный путешественник.

Роберт объяснил, чем же особенно это место для туристов, которые заботятся о безопасности.

Почему место 11A является идальным для безопасности

Секрет 11A заключается в его стратегическом расположении над крыльями самолета. Оно обеспечивает несколько преимуществ безопасности, которые большинство пассажиров никогда не учитывают при бронировании билетов.

"Когда вы сидите над крылом, вы находитесь в центре тяжести самолета. Это означает, что вы будете испытывать меньшую турбулентность по сравнению с местами в передней или задней части самолета. Область крыла также имеет самую усиленную конструкцию во всем самолете", - раскрыл детали эксперт.

Прочная конструкция крыла не только обеспечивает более плавный полет, но и важную структурную целостность. Крылья самолета спроектированы так, чтобы выдерживать огромные нагрузки, что делает пространство непосредственно над ними одной из самых безопасных и устойчивых частей самолета в чрезвычайных ситуациях.

Еще одним существенным преимуществом является близость к аварийным выходам. Размещение места 11A обычно означает, что пассажиры находятся в пределах легкой досягаемости от нескольких точек выхода, в отличие от мест в конце самолета, где путей выхода может быть меньше.

Однако Роберт посоветовал все же убедиться, что 11А находится над крылом и рядом с аварийными выходами, прежде чем бронировать билет.

Он отметил, что в самолетах 737 и Airbus A320 место 11A находится прямо над крылом с четкими линиями обзора аварийных выходов. Однако некоторые самолеты могут иметь разные системы нумерации или конфигурации, которые не совмещают ряд 11 с оптимальным положением над крылом.

Издание отметило, что время вашего бронирования может стать решающим фактором в получении места 11A бесплатно. Роберт поделится своей экспертной стратегией по обеспечению этого первоклассного места.

"Сначала забронируйте рейс, затем подождите около 24 часов, прежде чем выбрать себе место. Многие авиакомпании освобождают свои лучшие доступные места в это окно, и 11A часто становится доступным для стандартного выбора", - поделился хитростью опытный путешественник.

Другая тактика заключается в периодической проверке после бронирования. По мере приближения вылета рейсов авиакомпании иногда освобождают ранее ограниченные места для свободного выбора, когда становится ясно, что они не будут продаваться как повышение класса обслуживания.

"Прелесть этого места в том, что оно решает две самые большие проблемы: безопасность и стоимость. Вам не нужно тратить дополнительные деньги на повышение класса обслуживания, чтобы чувствовать себя более защищенным во время полета. Понимание конструкции самолета и времени бронирования может обеспечить вам одно из самых безопасных мест в самолете по цене стандартного билета эконом-класса. Это особенно ценно для путешественников, которые летят далеко", - подытожил Роберт.

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