Аварии на дороге часто случаются из-за обыденных решений, которые кажутся незначительными, отмечают исследователи.

В США разработали новую технику, которая позволит беспилотным автомобилям лучше ориентироваться в моральных дилеммах в дороге. Исследователи из Университета Северная Каролина подтвердили ее эффективность в решении этических вопросов в ситуациях во время вождения, пишет Interesting Engineering.

Методика базируется на модели "Агент-действие-следствие", которая учитывает:

кто совершает действие (характер или намерения водителя);

какое именно действие он выполняет (например, превышает скорость);

к чему это приводит (последствия для других участников движения).

По словам соавтора исследования и профессора в Университете штата Северная Каролина Велько Дублевича, очень мало людей намеренно вызывает аварию или наносит вред другим людям на дороге.

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"Аварии часто случаются из-за обыденных решений, которые кажутся незначительными. Например, превысить скорость на 5 миль (примерно 8 км - УНИАН) или не остановиться возле знака "Стоп". Как мы принимаем такие решения? И что считается моральным за рулем? Мы должны были найти способ собрать количественные данные по этому поводу, ведь без них невозможно научить беспилотные автомобили принимать этические решения", - отметил Дублевич.

Отмечается, что к исследованию привлекли 274 специалистов по философии. Им демонстрировали различные дорожные сценарии и просили оценить моральную приемлемость действий водителей. Для этого использовали валидированную шкалу для оценки этических рамок участников исследования.

Исследователи отмечают, что в отличие от большинства существующих исследований, которые сосредотачиваются на моральных дилеммах с высокими ставками, это исследование касалось обыденных ситуаций с низкими ставками, которые случаются ежедневно.

Самое интересное, что независимо от философской школы, все участники пришли к одинаковым выводам. Это означает, что исследователи могут обобщить эти выводы и использовать их обучение искусственного интеллекта.

Рынок авто: новости

Как писал УНИАН, немецкая компания Volkswagen презентовала серийный вариант своего первого автономного роботакси, которое получило название ID.Buzz AD. Таким образом, Volkswagen создает опасную конкуренцию Tesla, которая уже скоро хочет запустить свое роботакси.

В марте сообщалось, что американская автомобильная компания Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей. И рискует потерять даже то, что имеет сегодня.

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