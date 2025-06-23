Наталья Диденко прогнозирует грозы в Украине и неравномерное распределение температур.

Во вторник, 24 июня, украинцев ждет неустойчивая погода с дождями и грозами. Тепло распределится неравномерно. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки в Украине вызовут атмосферные фронты. "Поэтому гроза завтра вероятна, примите это во внимание", - предупредила эксперт по погоде.

По ее данным, температура воздуха в Украине ожидается неоднородной. Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине - днем +20...+22 градуса. В большинстве областей в течение дня предполагается +22...+25 градусов, а на юге будет жарко - до +27...+32 градусов.

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Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 24 июня также ожидаются кратковременные дожди и грозы. воздух в столице прогреется до +22...+24 градусов.

В Украину идет жара - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение этой недели украинцам стоит готовиться к переменчивой погоде: ожидаются перепады температур, дожди и порывистый ветер. В то же время в некоторых регионах установится настоящая летняя жара - воздух прогреется до +35...+37 градусов.

На территорию Украины будут поступать влажные воздушные массы с юго-запада и запада Европы. Поэтому в отдельных регионах возможны обильные дожди, иногда с сильными порывами ветра и градом.

На юге страны и в Закарпатской области температура местами будет достигать +35...+37 °С.

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