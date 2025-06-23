Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 23 июня, вырос на 11 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник вырос до 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 23 июня, вырос на 24 копейки и составляет 48,78 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 48,20 грн за один евро, то есть гривня потеряла 34 копейки, что стало очередным рекордом стоимости евро в Украине.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 23 июня, подорожал на 17 копеек и составляет 42,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,53 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 13 копеек и составляет 48,63 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,88 гривни за евро.

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