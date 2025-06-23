Изначально Маск обещал запустить сервис в 2020 году.

В американском Остине, штат Техас, начались испытания небольшого парка автономных такси Tesla Robotaxi. Миллиардер Илон Маск обещает расширить этот сервис, если демонстрация в городе пройдет успешно, пишет Fortune.

Отмечается, что изначально Маск обещал, что запуск Tesla Robotaxi произойдет в 2020 году. Тем не менее запуск сервиса регулярно переносился.

22 июня Маск на своей странице в соцсети X сообщил, что в этот день начался запуск первых автономных такси Tesla Robotaxi в Остине. Он поделился, что стоимость поездки является фиксированной и составляет 4,20 доллара.

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В издании подчеркнули, что тестирование сервиса началось достаточно скромно. Компания Tesla удаленно контролирует свои беспилотные автомобили и сажает человека на пассажирское сиденье на случай возникновения проблем.

Всего в пилотной программе участвуют около 10 или 12 автомобилей Tesla Robotaxi. Они подбирают пассажиров только в ограниченной географической зоне.

Маск утверждает, что беспилотные такси работают на улучшенной версии системы автономного вождения Full Self-Driving. Он заверил, что все Tesla Robotaxi будут безопасными.

Одной из особенностей сервиса, по словам Маска, станет возможность превратить любой автомобиль Tesla в автономное такси, получая пассивный доход. Он рассказал, что это станет возможно после будущего обновления программного обеспечения.

"Вместо того, чтобы ваша машина простаивала на парковке, она могла бы приносить деньги", - поделился Маск.

По словам миллиардера, уже к концу следующего года в США будут сотни тысяч, если не более миллиона беспилотных такси Tesla Robotaxi. Тем не менее аналитики сомневаются в том, что сервис будет значительно расширен в ближайшее время.

В частности, аналитик CFRA Гарретт Нельсон в разговоре с журналистами подчеркнул, что всего 10-12 автомобилей может оказаться недостаточно даже для начального этапа тестирования.

"Маск ведет себя как обычно - обещает слишком много. Когда любой житель Остина сможет скачать приложение и воспользоваться роботакси, это будет успехом, но я не думаю, что это произойдет до 2028 года", - сказал журналистам Сет Голдштейн из Morningstar.

Отметим, что сейчас пассажиров доставляют исключительно электрокроссоверы Tesla Model Y, а не прототип Cybercab, который был представлен в 2024 году. Во время презентации концепт-кара Маск обещал, что именно эта модель будет использоваться в сервисе Robotaxi.

Ученые учат беспилотные автомобили "действовать этично"

В США ученые и философы разработали новую технику, которая позволит беспилотным автомобилям лучше принимать сложные решения на дороге. Исследователи из Университета Северная Каролина подтвердили ее эффективность в решении этических вопросов.

Всего к исследованию привлекли 274 специалистов по философии. Они помогут автомобилям с автопилотом быстрее и эффективнее принимать решения, обращая внимание на различные факторы.

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