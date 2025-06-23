Валютные рынки находятся в режиме ожидания относительно реакции Ирана.

Доллар США укрепился, поскольку обеспокоенные инвесторы искали безопасности из-за атаки США на ядерные объекты Ирана, которые обострили конфликт на Ближнем Востоке. При этом курсовые изменения были сдержанными из-за того, что рынки ждали реакции Ирана.

Как пишет Reuters, основные изменения произошли на рынке нефти, где цены на сырую нефть достигли пятимесячного максимума.

Что касается валютных рынков, евро снизился на 0,33% до $1,1484, тогда как австралийский доллар, который часто рассматривается как индикатор риска, упал до месячного минимума - до $0,6408.

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Таким образом, индекс доллара, который измеряет его курс относительно шести других валют, вырос на 0,12% до 99,037.

По словам валютного стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг, рынки находятся в режиме ожидания относительно реакции Ирана.

"Валютные рынки будут зависеть от комментариев и действий правительств Ирана, Израиля и США. Риски явно смещены в сторону дальнейшего роста безопасных валют, если стороны эскалируют конфликт", - сказала Конг.

Доллар вырос на 0,52% относительно иены до 146,81 после достижения месячного максимума. Стратеги Bank of America заявили, что пара доллар/иена может вырасти еще больше, если цены на нефть будут оставаться высокими, отметив, что Япония импортирует почти всю свою нефть, более 90% которой поступает с Ближнего Востока, тогда как США в значительной степени являются энергетически независимыми.

Иран пообещал защищаться через день после того, как США сбросили 30 000-фунтовые бомбы для уничтожения бункеров на гору над иранским ядерным полигоном Фордоу. Американские лидеры призвали Тегеран к сдержанности.

"Рынки, похоже, пока рассматривают удары США по Ирану как сдержанное событие, а не как начало более широкой войны", - цитирует издание Чару Чанана, главного инвестиционного стратега Saxo.

Отмечается, что доллар пока вернул себе роль "безопасной гавани" из-за быстрого роста геополитических рисков, но относительно сдержанные движения свидетельствуют об осторожности инвесторов.

22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. Удары были нанесены по трем ядерным объектам, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

После атаки президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно заключить мир, иначе Америка нанесет "гораздо более масштабные" удары по ядерной инфраструктуре страны.

Цены на нефть в понедельник подскочили до самого высокого уровня с января 2025 года, поскольку удар США по ядерным объектам Иран вызвал беспокойство по поводу поставок нефти.

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