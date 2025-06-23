Оказывается, у пары "все хорошо".

Победительница 13-го сезона романтического проекта "Холостяк", блогерша Инна Белень, которая недавно намекнула о разрыве отношений с бойфрендом, заявила, что на самом деле у них "все хорошо".

В своем Instagram девушка опубликовала новую подборку фото и видео с возлюбленным.

"Когда мир дрожит от взрывов, сильнее всего хочется держать за руку того, кто делает эту жизнь теплее. И хоть немного более спокойной", - написала Белень.

Видео дня

В комментариях кто-то поинтересовался у нее относительно недавней новости о разрыве: "Вы же писали, что разошлись. Или я что-то не поняла".

На это блогерша ответила, что имела в виду:

"Так я начала издалека, что в прошлых отношениях и браке были моменты, когда в трудные времена я была сама. А в этот раз не так. Мы не расходились и даже не ссорились. У нас все хорошо".

Другие пользователи пожелали паре счастья:

"Счастья вам безграничного", "Ты заслуживаешь счастья, рады за вас", "Желаю вам, чтобы следующие общие фото были свадебные", "Мне кажется, вы даже похожи".

Но были и те, кто заподозрил Белень в "очередном "шоу".

Напомним, ранее Инна Белень рассказала, что сделала несколько пластических операций.

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