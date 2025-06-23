По оценкам исследователей операций в разных странах, побеждала та сторона, которая проводила удары в режиме оперативного молчания.

Контрнаступление для успешного результата должно сопровождаться информационной тишиной, чтобы мы услышали только о его результате. Об этом эксперт издания Defense Express Иван Киричевский сказал в эфире Radio NV.

"Базовая причина, которая все-таки проявилась на контрнаступлении 2023 года, - о нем слишком много говорили", - заявил он.

По словам Киричевского, исследователи проанализировали контрнаступательные операции в разных странах.

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"Разные вводные условия, разный потенциал противника, но получается, что побеждала та сторона, которая даже не имела преимущества в силах и средствах, а проводила удары в режиме оперативного молчания. То есть не стоит рассказывать восемь месяцев, куда пойдут ВСУ, что будут освобождать. Собственно, мы имеем не только негативный пример, но и положительный. Кто бы мог подумать, что летом 2024 года контрнаступательная операция начнется в сторону России. Сырский очертил, а дальше будем видеть", - отметил эксперт.

Он также выразил надежду, что если будет новое контрнаступление, то об этом не будет говориться в информационном пространстве, а мы услышим о результате.

Что говорил о наступательных действиях ВСУ Сырский

Как сообщал УНИАН, накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский заявил, что Силы обороны не собираются отсиживаться в глухой обороне, штурмовые части войск масштабируются.

Главнокомандующий ВСУ рассказал о сочетании оборонительных действий с активной обороной и активными наступательными действиями. "То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", - отметил он.

По его словам, для этого создали и масштабируются части штурмовых войск.

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