Ведущей предлагают нанять няню для малыша.

Известная украинская ведущая и актриса Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, поделилась впечатлениями от материнства.

В Instagram-stories артистка ответила на предложения нанять для малыша няню, "а лучше две".

"Такие сообщения шлют знакомые и друзья. А я действительно как на курорте! Ибо после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна по 4-5 часов быть с малышом - это отпуск на Ибице. Бурный отпуск, но в кайф", - отметила Никитюк.

Видео дня

Ранее ведущая признавалась, что очень счастлива после рождения сына.

Леся Никитюк родила сына - что сообщалось

Напомним, 20 июня стало известно, что украинская ведущая и актриса Леся Никитюк родила сына.

Малыш появился на свет 8 июня, о чем сообщил жених ведущей - военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Хотя новость о том, что Леся вот-вот родит, появилась лишь 16 июня. Артистка признавалась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики".

Вас также могут заинтересовать новости: