Известная украинская ведущая и актриса Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, поделилась впечатлениями от материнства.
В Instagram-stories артистка ответила на предложения нанять для малыша няню, "а лучше две".
"Такие сообщения шлют знакомые и друзья. А я действительно как на курорте! Ибо после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна по 4-5 часов быть с малышом - это отпуск на Ибице. Бурный отпуск, но в кайф", - отметила Никитюк.
Ранее ведущая признавалась, что очень счастлива после рождения сына.
Леся Никитюк родила сына - что сообщалось
Напомним, 20 июня стало известно, что украинская ведущая и актриса Леся Никитюк родила сына.
Малыш появился на свет 8 июня, о чем сообщил жених ведущей - военнослужащий Дмитрий Бабчук.
Хотя новость о том, что Леся вот-вот родит, появилась лишь 16 июня. Артистка признавалась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики".