Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс.

На президента Украины Владимира Зеленского готовилось несколько покушений, которые удалось предотвратить. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.

"В частности, в прошлом году была очень громкая реализация. Задержан полковник УГО, глава Департамента управления госохраны. Это те, кто должны охранять топов в этой стране и это их функционал", - отметил он.

По его словам, они готовили покушение на Владимира Зеленского.

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"По их преступному замыслу, они подыскивали людей и должны были это реализовать во время его перехода на территории Офиса президента Украины", - рассказал Малюк.

Также рассказал о задержании с полковником УГО еще одного полковник, с которым они работали на ФСБРФ, а именно на 5-ю службу, которую в то время ее возглавлял генерал-лейтенант Беседа.

"Кстати, после этого провала его Путин снял, он остался советником в системе ФСБ", - отметил Малюк.

Он рассказал, что СБУ провели сложную работу.

"Мы занимались ею почти два года, по сути с начала войны. Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу", - подчеркнул глава СБУ.

При этом добавил, что эта группа готовила покушение и на Кирилла Буданова и на него.

Малюк рассказал о том, что готовилось покушение на Зеленского, которое должно было быть реализовано в Польше. Он рассказал, что удалось его предотвратить с помощью АВБ Польши (Агентство собственной безопасности) - аналог СБУ на территории Польши, так называемая внутренняя спецслужба. Малюк рассказал:

"Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его - эту "консерву" - активизировали. Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс".

По его словам, потенциальный исполнитель покушения был задержан вместе с польскими коллегами.

Российские агенты в Польше

Как сообщал УНИАН, в Польше предъявили обвинение мужчине, который собирал и передавал российским спецслужбам информацию о системе охраны аэропорта Жешув-Ясенка. Эти действия, в частности, должны были помочь им в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно выводам следствия, некий Павел К. выразил готовность сотрудничать с военной разведкой РФ и устанавливал контакты с российскими гражданами, непосредственно вовлеченными в войну в Украине. Прокуратура Польши сообщает, что он был задержан еще 17 апреля 2024 года.

По ходатайству прокурора Районный суд Варшавы избрал в отношении него меру пресечения в виде временного ареста. Информация о возможном совершении преступления поступила из Офиса Генерального прокурора Украины. Преступление, в совершении которого обвиняется Павел К., наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.

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