Скорпионы входят в период мощного везения.

Новая неделя с 23 июня принесет неожиданные повороты тем, кто готов слушать не только разум, но и сердце. Солнце соединяется с Юпитером в Раке 24 июня, а уже на следующий день нас ждет Новолуние в этом же знаке - все это открывает пространство для перемен, новых начинаний и личностного роста. Удача будет на стороне тех, кто действует. Особенно это почувствуют три знака, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Скорпион

Скорпионы входят в период мощного везения. Юпитер активировал ваш дом удачи с начала июня, а в эту неделю его влияние усиливается. Пора избавиться от внутренних страхов и сомнений. Сейчас у вас есть шанс построить новую жизнь, какой вы ее всегда представляли. Смены могут коснуться любви, карьеры и даже места жительства.

Стрелец

Стрельцам стоит открыться новым возможностям. Переезды, карьерные изменения - всё возможно. Меркурий в знаке Льва усиливает темы путешествий, роста и развития, помогая говорить о желаниях и заявлять о себе. Не бойтесь рисковать, именно смелость приведет к удаче.

Лев

Для Львов сейчас - время вложений в себя. Быстрые результаты не гарантированы, но путь, который вы пройдете, сделает вас сильнее и успешнее. Поддержка со стороны Сатурна и Нептуна в конце недели поможет выстроить устойчивую стратегию и начать воплощение того, что еще вчера казалось мечтой. Ваше упорство и вера в себя принесут плоды.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять китайских знаков Зодиака сорвут крупный куш в ближайшие дни.

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