Есть прямые попадания в шести локациях столицы, в некоторых из этих локаций было по несколько прилетов, еще в 25 локациях зафиксировано падение обломков.

Почти все ракеты и "шахеды" Россия сегодня ночью направила именно на Киев, в городе есть прямые попадания в шести локациях. Об этом сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Киев24.

"Большое количество и "шахедов", и ракет шли именно на столицу. Почти все ракеты и "шахеды" шли именно на город Киев и на окраины города. Таким образом, есть прямые попадания в шести локациях. В некоторых из этих локаций по несколько было прилетов. Также в 25 локациях сегодня зафиксировано падение, собственно, сбитых дронов и ракет, из-за чего тоже есть печальные последствия - пострадавшие, погибшие", - сказал он.

К отражению атаки привлекалось дроновое ПВО, истребительная авиация, зенитно-ракетные войска, отметил Игнат.

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"Фактически все сегодня составляющие системы ПВО были привлечены к отражению этого воздушного нападения. Как видим результат есть. Но обломки сбитых "шахедов" и ракет все равно приносят огромный вред", - подчеркнул он.

Игнат в очередной раз призвал граждан не публиковать фито- и видеоматериалы обломков, потому что этим может воспользоваться кремлевская пропаганда.

По его словам, сейчас появляются в сети публикации фрагментов обломков зенитной управляемой ракеты, упавших на землю.

"У меня нет 100-процентной идентификации этой фотографии, но пишут, что ракета летит в таком-то районе города. Это зенитная управляемая ракета, которая была выпущена из наших комплексов западного производства, которая сбила "Искандер-К" очевидно", - отметил Игнат.

Он пояснил, что сейчас российская пропаганда может сказать, что "они себя сами обстреляли". Игнат подчеркнул:

"Хотя ракета, которая изображена на фото, она не имеет такой большой взрывной волны, имеет самоликвидатор, и поэтому не может принести подобных разрушений как от российских средств воздушного нападения. Поэтому еще раз обращаюсь не делать этого - не выставлять остатки обломков ракет, что может принести пользу российским пропагандистам и на международной арене в частности".

Атака РФ 23 июня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 июня россияне запустили по Украине 368 средств воздушного нападения, из которых силы обороны Украины обезвредили 354. Как сообщили утром в Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара был город Киев.

Этой ночью враг использовал во время атаки 11 баллистических и 5 крылатых ракет, а также более 350 дронов.

По предварительным данным, 158 средств воздушного нападения противника сбито огневыми средствами, 196 - локально потеряны. В том числе 146 вражеских БпЛА типа Shahed были сбиты огневыми средствами, 193 - локально потеряны/подавлены РЭБ; 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - сбиты, еще 3 - локально потеряны; 5 крылатых ракет Искандер-К сбиты.

В результате ночной воздушной атаки россиян на Киев погибли по меньшей мере 6 человек, более 20 пострадавших. Продолжается разбор завалов, под руинами ищут людей в месте прилета в пятиэтажку в Шевченковском районе.

В результате атаки на столицу минувшей ночью есть также повреждения нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.

Известно также о серии взрывов во время этой атаки на Киевщине. Утром облаадминистрация сообщила, что последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области - Бориспольском, Белоцерковском и Бучанском.

В частности, в Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение. Там погибла женщина 1957 года рождения, еще два человека госпитализированы.

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