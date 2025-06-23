Прежде чем поливать вазон - убедитесь, что он в этом действительно нуждается.

Если вы думаете, что орхидею в жару нужно щедро и часто поливать, то рискуете убить это прихотливое комнатное растение. Прежде чем увлажнять почву цветка, надо точно знать, что это актуально, пишет Express.

По словам Рона Макхаттона из Американского общества орхидей, этот цветок нужно поливать только по мере высыхания почвы, поскольку регулярный полив добавит слишком много влаги, что может способствовать появлению плесени, гниению и даже болезням.

Существует довольно простой прием, который поможет вам определить, когда вашей орхидее действительно нужна вода. Для этого достаточно просто погрузить палец в почву. Но есть менее "грязное" решение: вы можете воспользоваться деревянной шпажкой.

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Все, что вам нужно сделать, - это осторожно воткнуть шпажку в горшок с орхидеей примерно до середины. Делайте это медленно и не вставляйте слишком резко, чтобы не повредить корни. Оставьте деревянную шпажку примерно на 10 минут, а затем выньте ее.

Если шпажка влажная, к ней прилипла земля, а древесина потемнела - значит, в горшке много влаги, и растение поливать не нужно. Однако если шпажка на вид точно такая же, как и была, а на ощупь сухая - значит, почва высохла, и нуждается в увлажнении.

Обычно орхидею нужно поливать примерно раз или два в месяц. Если вы будете делать это правильно - растение разовьет здоровые корни и, скорее всего, будет регулярно цвести.

Ранее УНИАН рассказывал, какой горшок орхидее категорически не подходит. По словам эксперта по уходу за комнатными растениями Люка Ньюнса, самая большая ошибка - высаживать орхидею в обычный горшок с грунтом. Он объяснил, что эти цветы - не классические комнатные растения, а эпифиты, то есть в природе они растут на деревьях, а их корни имеют доступ к воздуху, а не закопаны в землю. Поэтому он советует всегда выбирать прозрачный пластиковый горшок с большим количеством дренажных отверстий, через которые воздух и свет будут достигать корней и одновременно выливаться лишняя вода.

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