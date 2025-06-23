Надводные дроны играют очень важную роль в борьбе с флотом РФ.

Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (примерно 580 млн евро) в этом году на поддержку морской коалиции, которую она возглавляет совместно с Великобританией.

"Часть этого финансирования будет использована для разработки и производства безэкипажных морских судов по технологии KDA, производство которых будет базироваться в Украине", - говорится в заявлении норвежского министра обороны Торе О. Сандвика.

Как сообщается, норвежская Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) уже подписала соглашение с украинским партнером по совместной разработке и производству безэкипажных аппаратов с использованием норвежских технологий и опыта.

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Kongsberg Defence & Aerospace является одним из бизнес-подразделений норвежской Kongsberg Gruppen.

KDA поставляет оборонные и космические системы. В основном, противокорабельные ракеты, аппаратуру военной связи, а также системы командования и управления вооружением для военных кораблей и авиации.

Украинские морские дроны

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что украинский морской дрон уничтожил российский истребитель Су-30 над Черным морем.

По словам специалистов, этот случай стал первым в истории, когда морской дрон уничтожил боевой самолет.

Также было обнародовано фото дрона, который сбил российский истребитель.

На нем видно катер, который несет две ракеты типа Sidewinder. Это американское оружие класса "воздух - воздух" ближнего радиуса. Его активно используют самолеты НАТО.

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