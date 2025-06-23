Путин похвастался, что запускает серийное производство "Орешника"

Российский диктатор Владимир Путин объявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник". Об этом он сказал 23 июня, выступая перед выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле, сообщают российские СМИ.

"Развертывается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях", - сказал Путин.

Также, по его словам, ракетным войскам стратегического значения будут поставлены комплексы "Ярс", а авиацию в этом году якобы пополнят модернизированные Ту-160М.

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По словам диктатора, РФ будет "принимать адекватные меры по укреплению безопасности, развивать вооруженные силы", повышать "боевые возможности всех видов и родов войск".

"Россия продолжит развивать свои вооруженные силы как гарантию суверенитета", - заверил российский правитель.

Российская ракета "Орешник": актуальные новости

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня заявлял, что подавляющее большинство компаний, занимающихся производством "Орешника", до сих пор не попали под санкции. "‎39 компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве "Орешника"‎. То есть большое количество их компаний этим занимается. Что важно: 21 компания из 39 не под санкциями", ‎– отметил он.

А глава российской переговорной делегации Владимир Мединский недавно говорил об ударе "Орешником" по Украине. По его словам, российское население якобы требует у власти ударить этой ракетой по Киеву или Львову после украинской операции "Паутина".

Однако военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что Украине следует опасаться российских ударов баллистикой или крылатыми ракетами, а не "Орешником" в ответ на атаки СБУ по аэродромам врага. По его мнению, россияне это сделали один раз, чтобы просто показать, не больше.

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