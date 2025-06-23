Бизнес нуждается в ослаблении валютных ограничений для поддержания конкурентоспособности, - ЕВА

Украинскому бизнесу необходимо дальнейшее смягчение валютных ограничений, введенных Национальным банком, чтобы поддержать деловую активность, привлечение инвестиций и выполнение внешних обязательств. Об этом заявила менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Бурдейна.

По ее словам, ограничения, введенные в 2022-2023 годах, обеспечили устойчивость валютного рынка, однако на четвертом

году войны пришло время ослабить имеющиеся ограничения, поскольку они уже стали препятствием для увеличения экономической активности многих компаний.

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Бурдейна очертила ключевые проблемы бизнеса, ссылаясь на опрос Ассоциации - это запрет на выплату дивидендов из прибыли, накопленной до 1 января 2024 года, и ограничения на обслуживание внешних займов, в частности "старых" кредитов нерезидентам и еврооблигаций. Кроме того, действующий лимит для выплаты "новых" дивидендов, по оценкам компаний, является недостаточным.

Отдельно компании указывают на ряд операционных ограничений, которые затрудняют их деятельность. В частности, это запрет на покупку валюты для выполнения обязательств независимо от имеющихся валютных средств, а также невозможность оплаты импорта товаров, поставленных до 23.02.2021 года (за пределами инвестиционного лимита) и ограничения на взаимозачет встречных обязательств.

Бизнес также нуждается в либерализации в социальной сфере. В частности, речь идет о переводах работниками-нерезидентами средств своим семьям за границу, оплату обучения и аренды жилья для студентов за рубежом.

"Эти изменения критически важны для сохранения конкурентоспособности украинского бизнеса и привлечения иностранных инвестиций в условиях послевоенного восстановления", - подчеркнула Виктория Бурдейная.

Напомним, согласно меморандуму между Украиной и МВФ, страна должна придерживаться курса постепенной валютной либерализации по мере сохранения макрофинансовой стабильности. Ранее глава НБУ Андрей Пышный отметил, что Нацбанк последовательно реализует стратегию смягчения валютных ограничений.