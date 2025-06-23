По словам Клименко, было прямое попадание, вероятно, баллистической ракеты.

В 5-этажный жилой дом в Шевченковском районе Киева попала, вероятно, баллистическая ракета.

Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона. "Это была баллистическая, скорее всего, ракета. Марка будет доказана следствием. Было прямое попадание ракеты. Перед 5-этажкой выстока, но ракета ее перелетела и попала именно в этот пятиэтажный дом", - рассказал он.

Клименко добавил, что спасены 17 человек и поисковые работы еще продолжаются.

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"Есть обращение от наших граждан, о пропавших без вести, как минимум двух человек. На этом месте, именно в этом пятиэтажном доме, погибло на данный момент 6 человек, тела которых деблокировали", - рассказал Клименко.

По его словам, спасатели уже разобрали завалы от 3 до 5 этажа. Сейчас разбирают второй этаж, где, возможно, есть еще тела погибших.

Министр сказал, что надо дойти до подвала дома, который пробит ракетой.

"Подвал также частично завален железобетонными конструкциями. Взрыв был настолько сильный, что мы видим посеченные автомобили в 200-300 м отсюда, как и дома, где повылетали стекла", - подчеркнул Клименко.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры чуть позже уточнила, что в Шевченковском районе погибли 7 человек - две женщины и пятеро мужчин . Самая молодая жертва - 22-летняя девушка, уточнили в прокуратуре.

Ночной удар РФ по Украине

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что почти все ракеты и "шахеды" россияне направили именно на Киев, в городе есть прямые попадания в 6 локациях.

По его словам, в некоторых из этих локаций было по несколько прилетов. Также в 25 локациях сегодня зафиксировано падение сбитых дронов и ракет, из-за чего есть пострадавшие, погибшие.

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