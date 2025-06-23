Многие участники мероприятия пришли в традиционной украинской одежде – было очень красиво и атмосферно.

1 сентября 2023 года православная церковь Украины перешла на современный новоюлианский календарь. В частности, согласно ему традиционный дохристианский праздник Ивана Купала перенесли с ночи с 6 на 7 июля на ночь с 23 на 24 июня.

Впрочем, уже 21 июня, в день летнего солнцестояния, праздник Купала отметили на древней земле в селе Витачов в Киевской области. За этим наблюдал и фотокорреспондент УНИАН.

На живописных склонах Днепра девушки в украинской народной одежде, согласно традициям праздника, собирали полевые цветы и плели из них венки.

Видео дня

На закате солнца участники празднования устроили массовые танцы – выглядело это очень красиво и атмосферно.

Праздник Ивана Купала 2025

Ранее УНИАН рассказывал о ритуалах, которые можно делать на Ивана Купала – в частности, речь шла и о гадании.

Кроме того, накануне Купала, 23 июня, в украинской традиций отмечают праздник Аграфены Купальщицы – именно с него и начинается подготовка к Иванову дню. На этот праздник принято молиться о выздоровлении и исцелении от болезней.

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