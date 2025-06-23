Это может быть проверкой готовности международного сообщества к возможной эскалации.

Боевой корабль российского флота впервые открыто сопроводил танкеры "теневого флота" через Ла-Манш. Об этом сообщает The Insider.

Данные автоматических идентификационных систем показали координированные движения трех судов с 16 июня. Речь о двух танкерах "теневого флота" и российском корвете проекта 20380 типа "Стерегущий". Они синхронно вошли в Ла-Манш, направляясь в российские порты для загрузки нефти.

Судами "теневого флота" оказались танкер SELVA, находящийся под санкциями Великобритании, и танкер SIERRA, против которого ввели санкции Великобритания и ЕС.

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SELVA передавал AIS-сигналы как панамское судно, однако затем, похоже, сменил флаг и теперь ходит под флагом Палау.

"Теневой флот" – что известно

"Теневым флотом" называют суда, которые россияне используют для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введенных Западом.

Для обхода ограничений используются довольно сложные схемы собственности и менеджмента компаний. Также существуют различные тактики для сокрытия происхождения груза, включая перевалку его с судна на судно, отключение транспондеров, передачу ложных данных и тому подобное.

По мнению специалистов, "теневой флот", который Москва использует для экспорта своих нефтепродуктов в обход санкций, может насчитывать от 600 до 1000 судов.

Напомним, что недавно австралийцы закрыли свои порты для российских танкеров.

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