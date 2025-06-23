После возвращения детей в Украину, 22 ребенка были устроены в семейные формы воспитания, а еще 13 детей познакомились с кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители.

Вопрос о возможности возвращения украинских детей-сирот из Австрии в Украину был инициирован руководителем благотворительной организации "Kleine Herzen" из-за окончания соглашений с местными властями. Об этом говорится в ответе на запрос УНИАН в Кировоградский областной совет относительно ситуации, которая сложилась вокруг возвращения этих детей в Украину.

Почему детей вернули из Австрии в Украину

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале июня из Австрии, а именно из Бургенланда, в Украину вернули 52 украинских детей-сирот и детей из приемных семей, которых еще в начале полномасштабной войны эвакуировали из Кропивницкого.

В то же время решение об их возвращении вызвало критику в Австрии, в частности из-за возвращения из безопасной среды в условия войны. Украинская сторона отметила, что часть из этих детей уже имеют приемные или усыновляющие семьи в Украине.

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Так, УНИАН обратился в Государственную службу Украины по делам детей и в Кировоградский областной совет, к которому относится "Кировоградский областной центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям", с просьбой предоставить полную информацию по этой ситуации.

В частности, о том, когда дети были эвакуированы и какая организация занималась ими в Австрии; какие правовые основания возвращения этих детей в Украину сейчас и можно ли, учитывая военное положение в Украине, было продолжить пребывание детей в Австрии; для скольких из возвращенных детей сейчас уже нашли семьи.

В Кировоградском облсовете в ответ на запрос о возвращении в Украину украинских детей-сирот и детей из приемных семей, эвакуированных из города Кропивницкий, прислали письмо коммунального некоммерческого предприятия "Кировоградский областной центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям" от 19 июня.

Там объяснили, что распоряжением начальника Кировоградской областной военной администрации от 15 марта 2022 года "Об эвакуации детей, зачисленных в коммунальное некоммерческое предприятие "Кировоградский областной специализированный дом ребенка нового типа Кировоградского областного совета" на круглосуточное пребывание" в связи с вероятной угрозой жизни и здоровью детей было поручено осуществить их эвакуацию в более безопасное место и определить лиц, сопровождающих воспитанников заведения.

Как обеспечивается безопасность детей

Письмом Кировоградской ОВА от 23 марта 2022 года и в соответствии с приглашением организации "Kleine Herzen" (город Бургауберг-Нойдауберг, Австрия) от 20 марта 2022 года о предоставлении временного убежища воспитанникам "Кировоградского областного специализированного дома ребенка нового типа Кировоградского областного совета" ОВА просила Национальную социальную сервисную службу Украины дать разрешение на выезд за пределы Украины 63 воспитанников заведения. Насцслужба согласовала разрешение ОВА от на выезд этих детей.

Отмечается также, что были определены работники предприятия, которые должны были сопровождать воспитанников в другую местность, а затем и ухаживать за ними.

"С ноября 2023 года предприятие начало принимать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, со всех уголков Кировоградской области на круглосуточное пребывание. Также предприятие является центром медицинской реабилитации и предоставляет медицинские услуги детям, которые не имеют статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, однако являются лицами с особыми потребностями, или нуждающимися в реабилитационных услугах", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что за время пребывания воспитанников предприятия в городе Бургауберг, то есть в период, когда дети на предприятии не находились, были приняты меры по ремонту и обустройству укрытий, которые сейчас используются для пребывания в них воспитанников во время воздушной тревоги. "Таким образом, по состоянию на 2025 год предприятие полноценно функционирует в г. Кропивницкий, Украина", - отметили в заведении.

Правовые основания возвращения детей в Украину

В предприятии отметили, что согласно п. 24 Порядка временного перемещения (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения различных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, и их возвращения по месту постоянного проживания (пребывания), а в случае выезда за пределы Украины - в Украину, предусмотрено, что вопрос о возвращении детей до отмены военного положения рассматривается областными, Киевской городской военными администрациями по месту постоянного расположения учреждений на основании ходатайства учредителя/руководителя.

Такое ходатайство должно содержать обоснование необходимости возвращения детей и/или объяснение причин невозможности дальнейшего пребывания их по месту эвакуации.

К ходатайству о возвращении детей прилагаются, в частности сообщение заведения, в которое временно перемещены дети, или организации, принимающей детей, о невозможности их содержания или письмо зарубежного дипломатического учреждения Украины о том, что их представители ограничены в доступе к детям, не имеют возможности контактировать с ними с целью защиты их прав и интересов, или информация о других обстоятельствах, имеющих негативное влияние на детей по месту эвакуации, или другие документы, подтверждающие необходимость возвращения детей в Украину.

"Руководителем благотворительной организации "Kleine Herzen" был инициирован вопрос о возможности возвращения детей в Украину из-за окончания соглашений с местными властями г.Бургауберг-Нойдауберг о предоставлении временного приюта воспитанникам предприятия. После указанного между соответствующими государственными органами Украины и Австрии начали вестись переговоры по поводу возвращения детей, и после согласования всех существенных условий такого возвращения, проведения проверки готовности предприятия к принятию детей было принято совместное решение о возвращении воспитанников предприятия в г. Кропивницкий", - говорится в ответе на запрос.

Так, согласно распоряжению начальника Кировоградской ОГА от 10 марта 2025 было решено вернуть детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, которые были временно перемещены в Австрию, "на безопасную территорию Украины в Кировоградскую область по месту расположения Центра".

Также отмечается, что с целью недопущения нарушения права детей на семейное воспитание, службами по делам детей принимались действенные меры для устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"После возвращения детей в Украину, 22 ребенка были устроены в семейные формы воспитания, 13 детей познакомились с кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители и сейчас находятся в процессе устройства (оформление соответствующих документов), процедура устройства которых будет завершена в ближайшие дни", - отметили в Центре.

Механизм возвращения детей

В то же время Государственная служба Украины по делам детей в своем ответе на запрос УНИАН, направленном 20 июня, отметила, что из-за полномасштабного вторжения России детей из некоторых заведений эвакуировали за границу в составе организованных групп, в сопровождении работников этих учреждений.

Отмечается, что государство имеет наработанный механизм возвращения, который основан на соблюдении наилучших интересов детей и индивидуальной оценке их потребностей. Приоритетным при возвращении является устройство детей в семейные формы воспитания или воссоединение с биологическими родителями.

"Вернулось 52 детей-воспитанников Учреждения, из которых 20 уже устроили в семейные формы и патронат: 2 детей устроены в патронат; 4 - устроены под опеку; 14 - детей устроены в ПС, ДДСТ", - отметили в Службе относительно эвакуированных ранее воспитанников КНП "Кировоградский областной центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям".

Отмечается также, что есть дети, которые вернулись из Австрии и воссоединились со своими братьями и сестрами в Украине.

"Сейчас продолжается работа по устройству возвращенных детей-воспитанников Учреждения в семейные формы воспитания", - говорится в ответе на запрос.

Каждый четвертый ребенок в Украине рассматривает миграцию за границу

Как сообщал УНИАН, ранее в результатах исследования в сфере образования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", которое инициировала "Фонд Елены Зеленской", говорилось о том, что каждый четвертый украинский подросток рассматривает возможность миграции за границу в будущем.

Отмечается, что определяющими факторами в выборе детей являются развитие и возможности, а не соображения безопасности. В то же время больше родителей хотели бы, чтобы их дети оставались в Украине (57%).

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