Температура будет колебаться и периодически ожидаются дожди с грозами.

Погода в Украине в ближайшую неделю будет нестабильной. Периодически ожидаются дожди, ливни и грозы, а температура будет колебаться. В отдельные дни воздух прогреется до +26°...+29°, на юге - до +30°...+33°. Только на севере Украины всю неделю будет довольно свежо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 23 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, только на юго-востоке пройдут дожди и местами грозы. На западе страны будет теплее всего, тут воздух прогреется до +24°...+29°, а на Прикарпатье и Закарпатье будет +31°...+32°. На остальной территории ожидается +19°...+24°, местами на юге - до +26°.

Во вторник, 24 июня, на западе, севере и востоке будет +22°...+25°, только на Закарпатье воздух прогреется до +27°. В центральной части Украины и на юге воздух прогреется до +25°...+30°.

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В большинстве областей, кроме юго-востока, пройдут дожди с грозами.

В среду, 25 июня, осадки ожидаются только местами на юго-востоке. На севере и в Харьковской области будет +22°...+24°. На остальной территории воздух прогреется до +24°...+28°, на Закарпатье и в большинстве южных областей +29°...+31°.

В четверг, 26 июня, во многих областях на левобережье Украины пройдут дожди с грозами.

На севере и северо-востоке будет свежее всего, +22°...+23°, на остальной территории ожидается +24°...+28°, на юге, юго-востоке и в Закарпатской области температура повысится до +28°...+32°.

Перед выходными, 27 июня, в Украину снова зайдут дожди. Осадки в этот день ожидаются на западе, местами на севере и в Винницкой области.

В большинстве областей будет +23°...+27°, местами в центре, и на юге +28°...+32°.

На выходных осадки в Украине прекратятся. К концу недели в Украине ожидается +23°...+25°, на Закарпатье и на юге +27°...+30°.

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