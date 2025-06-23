Всего их было использовано 117 единиц, но в них есть некоторая особенность.

Для осуществления спецоперации "Паутина" было задействовано 117 дронов, сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами. Также он отметил, что в ближайшее время предоставит гораздо больше деталей относительно ее проведения.

Малюк рассказал, что это была сверхсложная операция, многокомпонентная. "Первое - это логистика. Самое главное - доставка средств во вражеские тылы. Другой элемент - это сам дрон. На самом деле он выглядит как обычный дрон, но это уникальное средство поражения, там несколько видов связи. Мы не будем останавливаться на этих деталях. Боевая часть в корпусе самого дрона состоит из двух частей 800 и 800 г, в комплексе - это 1,6 кг - специальный кумулятивный фугасный заряд. Что это означает? То, что он прожигает корпус самолета и взрывается внутри, что вызывает максимальное поражение цели", - рассказал Малюк.

При этом он отметил, что приоритетом были удары в баки. "Били в сторону самолета, где находилась ракета. Поражали авионику, то оборудование, которого нет запасного у врага. Это очень правильный и специально разработанный боеприпас. Были использованы отдельные элементы для связи, которые являются подсанкционными группами товаров на территории Российской Федерации", - рассказал глава СБУ.

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По его словам, люди, которые делали дроны, не знали, что это под "Паутину", а те, кто делали домики, не знали, что это под самолеты, а также ничего не было известно тем, кто перевозили это все.

"Я собрал лучших операторов дронов ЦСО А. Они зашли в пять утра на пункт боевого управления, у них забрали телефоны. И началась работа: каждому была доведена цель, "выделен" конкретный самолет. У каждого был макет местности, который учитывал рельефы, место нахождения домиков, маршрут, как долететь. У меня были собственные макеты", - рассказал Малюк.

Также рассказал об изготовлении домиков для дронов. "Был вариант, что мы будем работать зимой. Поэтому там была система солнечных батарей, система Эко флоу батарей. Они должны были постоянно подпитывать дроны, если работать мы будем в тех местах, где - 50 градусов. Дрон должен был стартовать максимально заряженный", - отмечает он. При этом рассказал, что когда эти домики заезжать на территорию РФ, то поскольку это подсанкционная группа товаров: Эко Флоу, солнечные батареи, то пришлось давать взятки российским таможенникам

Малюк рассказал, что для реализации "Паутины" было потеряно один год, шесть месяцев и девять дней и начали заниматься этим в ноябре 23-го года, потому что тогда враг начал в очередной раз массово обстреливать мирные украинские города.

"Понимаете, это вершина айсберга логистических, дроновых, агентурных наших уникальных подходов. Дистанционной работы, искусственного интеллекта. И именно в операции "Паутина" все было сведено в единое целое. А срастается оно и эффективно работает только в том случае, когда это делается, без преувеличений, с искренним сердцем, с верой в результат, с позитивом и все участники максимально преданы делу.", - подчеркнул глава СБУ.

Другие заявления Василия Малюка

Ранее УНИАН сообщал про пару покушений на президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы СБУ, это должно было произойти в Польше и непосредственно в Офисе Президента, однако спецслужбам удалось предотвратить покушения.

Кроме того, Малюк также рассказал о третьем ударе по Крымскому мосту. В частности, о том, сколько взрывчатки для этого использовалось.

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