Ранее из под завалов достали ее 41-летнюю мать.

Количество погибших в результате российской атаки по Киеву в ночь на 23 июня возросло до 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что спасатели достали из-под завалов 41-летнюю женщину. Позже – ее 11-летнюю дочь.

"Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди", – добавили в прокуратуре.

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Атака РФ по Киеву: что известно

В ночь на 23 июня российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, оккупанты запустили по украинским городам 11 баллистических и 5 крылатых ракет, а также более 350 дронов.

Впоследствии начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что основной целью россиян этой ночью снова стала столица. Он отметил, что было попадание вражеских целей в шести локациях Киева.

В частности в Шевченковском районе столицы вражеская ракета попала в 5-этажный жилой дом. По словам главы МВД Игоря Клименко, взрыв там был настолько сильным, что были посечены автомобили, которые находились на расстоянии в 200-300 метров от места попадания.

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