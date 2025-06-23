К счастью, вода в Азовском море остается чистой и спокойной.

Россияне в ходе полномасштабного вторжения в Украину уничтожили или обезобразили немало курортных городов и других населенных пунктов в нашей стране. Одним из них стал Урзуф, который до оккупации был популярен среди украинских туристов, пишет "Телеграф".

В издании напомнили, что до полномасштабного вторжения в летний период все побережье Азовского моря было заполнено людьми. Сейчас же отдыхающих стало значительно меньше.

В сети опубликовали свежие кадры Урзуфа. На видео можно заметить, что на пляже собралось совсем немного людей. Даже различные водные развлечения почти не пользуются спросом.

В издании подчеркнули, что вода в Азовском море остается чистой и спокойной. Часть людей опасается купаться, так как существует риск столкнуться с водными минами, которые не раз уже вымывало на берег. В это же время оккупационные "власти" почти ничего не делают, чтобы улучшить ситуацию.

До полномасштабного вторжения в Урзуфе была военная база 12-й бригады специального назначения "Азов", бойцы которой до последнего защищали поселок от оккупантов, напомнили в издании. Сейчас же пляжи поселка и близлежащие территории становятся все более дикими. В Урзуфе продолжают расти популяции волков, диких кабанов и степных сурков.

Как сейчас выглядит Каховское водохранилище

Ранее в сети показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Отмечается, что оно превратилось в лес высотой до 4 метров.

Журналисты рассказали, что после подрыва Каховской ГЭС вода исчезла. Сейчас в громаде большие проблемы с водоснабжением.

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