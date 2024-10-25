В фашизме экс-президента обвинил бывший руководитель его собственной президентской администрации. Обвинения поддержали и другие республиканцы.

Группа бывших работников президентской администрации Дональда Трампа обвинила своего экс-начальника в некомпетентности и склонности к фашизму и диктатуре. Об этом пишет Politico.

На днях бывший руководитель президентского аппарата Трампа Джон Келли заявил, что "Трамп, безусловно, предпочитает диктаторский подход к управлению государством" и заявил, что определение термина фашизм "точно описывает подход Трампа к политике". В поддержку этого заявления с письмом выступили еще более десятка бывших функционеров президентской администрации времен Трампа.

"Разоблачения, которые сделал генерал Келли, вызывают беспокойство и шок. Но поскольку мы знаем Трампа и работали на него и вместе с ним, мы, к сожалению, не были удивлены тем, что должен был сказать генерал Келли", - говорится в письме.

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По словам подписантов, им было нелегко решиться на это заявление, но "в истории бывают моменты, когда страну необходимо ставить над партией". Они призвали прислушаться к предупреждению генерала Келли.

Как отмечает Politico, письмо появилось после того, как еще несколько республиканцев покинули свою партию и публично поддержали Камалу Харрис.

Сам Трамп уже успел раскритиковал Келли, назвав его "полным дегенератом", который "придумал историю на основе чистой ненависти к синдрому беспорядочного поведения Трампа".

Тем временем команда Камалы Харрис уже ухватилась за эту историю и раскручивает ее, стремясь снизить предвыборные рейтинги Трампа.

Скандалы вокруг Трампа

Как писал УНИАН, Дональда Трампа снова обвинили в сексуальных домогательствах. За две недели до выборов бывшая модель Стейси Уильямс заявила, что Трамп "облапал" ее в 1993 году. Женщина утверждает, что сейчас она решила рассказать подробности инцидента, чтобы предотвратить избрание республиканца.

Также мы рассказывали, что Трамп тайно передал Путину дефицитные тесты на COVID в начале пандемии. В то время эти тесты были дефицитом даже в США.

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