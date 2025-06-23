По мнению Рубио, закрытие пролива будет для Ирана "экономическим самоубийством".

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай не допустить закрытия Ираном одного из важнейших судоходных путей мира - Ормузского пролива. Об этом пишет ВВС.

"Я призываю китайское правительство в Пекине обратиться к ним (Ирану, - ред.) по этому поводу, поскольку они сильно зависят от Ормузского пролива для своей нефти. Если они [закроют проливы]... это будет для них экономическим самоубийством. И мы сохраняем варианты решения этой проблемы, но другие страны также должны это учитывать. Это нанесет экономике других стран гораздо больший ущерб, чем нашей", - цитирует издание Рубио.

Отмечается, что около 20% мировой нефти проходит через Ормузский пролив, причем основные производители нефти и газа на Ближнем Востоке используют этот водный путь для транспортировки энергии из региона, поэтому любое закрытие пролива может привести к стремительному росту мировых цен на нефть.

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Стоимость сырой нефти влияет на все: от того, сколько стоит заправить автомобиль, - до цены на продукты питания в супермаркете, отмечает издание.

Энергетический аналитик Вандана Хари заявила, что Иран от закрытия пролива "мало что выиграет", однако потеряет много:

"Иран рискует превратить своих соседей-производителей нефти и газа в Персидском заливе во врагов и вызвать гнев Китая, который является для него ключевым рынком сбыта".

Закрытие Ормузского пролива: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Иран собирается закрыть Ормузский пролив после атаки США. Это решение парламента Ирана не является окончательным, ведь его еще должен утвердить Высший совет национальной безопасности. Иранские СМИ писали, что депутат и командующий Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Косари заявил, что вопрос о закрытии Ормузского пролива стоит на повестке дня. По его словам, вопрос будет решен, когда это будет необходимо.

Нефть поднимется выше $100 за баррель, если Иран заблокирует важнейший в мире маршрут транспортировки сырой нефти, пишет The Times. По словам главного экономиста Peel Hunt Каллума Пикеринга, попытка Ирана атаковать или заминировать пролив вызовет "значительный глобальный шок предложения и цен, снизив мировой ВВП и подстегнув инфляцию". А историк Ниалл Фергюсон предупредил, заблокирование пролива поднимет нефть "намного выше" $100 за баррель и вызовет огромный экономический шок в масштабах, невиданных с 1970-х годов.

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