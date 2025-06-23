Украина переживает полномасштабную войну, что существенно ограничивает ее финансовые, технические и институциональные возможности адаптации к новым регуляторным требованиям ЕС. Предприятия, особенно энергоемкие, не имеют достаточно ресурсов для модернизации производства, а в стране отсутствует полностью функциональная система мониторинга, отчетности и верификации углеродных выбросов (MRV-система). Поэтому нужно работать над тем, что добиться отсрочки европейской экопошлины СВАМ для нашей страны по крайней мере на 3-5 лет. Об этом заявил президент Украинского комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов.

"Оптимальный период отсрочки - не менее 3-5 лет, до 2029-2031 года, ведь военные действия и разрушение инфраструктуры затрудняют декарбонизацию украинской экономики, а экономическая стабильность Украины важна для региональной безопасности. Послевоенное восстановление и восстановление - только при этих условиях Украина сможет эффективно реализовать климатические инициативы. Между тем, уже принятое климатическое законодательство (например, закон о системе торговли квотами выбросов) свидетельствует о готовности к постепенной интеграции в "зеленую" повестку дня ЕС", - отметил Щелкунов.

Он подчеркнул, что введение СВАМ в полном объеме уменьшит конкурентоспособность украинского экспорта на рынке ЕС. Это вызовет снижение объемов экспорта, особенно в металлургии, химической промышленности, цементной отрасли, углубит экономический кризис в условиях войны, и повлияет на занятость в регионах, где экономика зависит от тяжелой промышленности, ориентированной на ЕС.

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"Как представитель украинского бизнеса на международном уровне, ICC Ukraine настаивает на необходимости переходного периода для Украины, которая сейчас борется за свое существование. Мы призываем ЕС учесть обстоятельства военного положения и предоставить Украине время для адаптации к новым правилам, что будет соответствовать принципам справедливости и солидарности". - резюмировал Щелкунов.

Ранее Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации также призвал украинскую власть консолидироваться для того, чтобы отсрочить введение пошлины СВАМ для Украины.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины для украинских производителей на период войны.