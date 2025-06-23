Как заметил Сэм Альтман, детям очень нравится голосовой режим чат-бота.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, как ChatGPT помогает ему справляться с отцовством. С тех пор как три месяца назад у него родился сын, он регулярно обращается к ИИ за советами по уходу за ребёнком.

Об этом Альтман рассказал в подкасте OpenAI, отметив, что буквально постоянно спрашивал у ChatGPT, почему ребёнок плачет, как вести себя в первые недели жизни младенца и что происходит на разных стадиях развития.

По его словам, он не представляет, как бы справился без такого инструмента: "Понятно, что люди веками растили детей без ChatGPT. Но я не знаю, как бы сам это делал".

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Альтман также прокомментировал использование ChatGPT самими детьми. Он вспомнил видео, где малыш тычет в глянцевый журнал, думая, что это iPad. Он считает, что новое поколение будет расти с ощущением, что сильный ИИ существовал всегда.

Бывший сотрудник OpenAI Эндрю Мейн, который и вёл подкаст, привёл ещё один пример: родитель включил голосовой режим ChatGPT, чтобы бот поддержал разговор с ребёнком про паровозика Томаса - спустя час ребёнок всё ещё был в диалоге с ИИ. Альтман сказал, что тоже замечал, насколько детям нравится голосовой чат-бот.

При этом он признал, что подобное взаимодействие не всегда безопасно. ChatGPT официально не предназначен для пользователей младше 13 лет, в нём нет родительского контроля, и пока неизвестно, к чему может привести частое общение ребёнка с ИИ:

"Это не всегда будет хорошо. Люди могут выстраивать странные или даже опасные парасоциальные отношения, и обществу придётся выработать новые границы".

Ранее Сэм Альтман заявил, что через 5-10 лет по улицам будут ходить роботы-гуманоиды. Но, как говорит Альтман, сейчас роботы - это очень тяжелая инженерная задача.

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