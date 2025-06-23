Курс гривны к евро установлен на уровне 48,02 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,87 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 48,02 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,89/41,92 грн/долл., а евро - 48,08/48,09 грн/евро.

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Курс валют - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,72 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,65 грн/евро, а курс продажи - 48,45 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 23 июня, вырос на 11 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Доллар США на мировом валютном рынке укрепился, поскольку обеспокоенные инвесторы искали безопасности из-за атаки США на ядерные объекты Ирана, которые обострили конфликт на Ближнем Востоке.

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