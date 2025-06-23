У россиян могут возникнуть проблемы с БПЛА на фоне событий на Ближнем Востоке, считает Иван Ступак.

Во время ночной атаки российским БПЛА удалось поразить гражданские цели в первую очередь из-за количества запущенных воздушных средств. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"И это будет ключевым признаком на весь оставшийся промежуток в этой войне. РФ по разным оценкам может производить в день 170 беспилотников. И по отдельным оценкам, возможно к концу 2025 года они выйдут на отметку 190, возможно 200 в день. Это колоссальное количество. И мы снова возвращаемся к теме - мобильные огневые группы это хорошо... Но скорость больше, высота почти 2 км, их трудно заметить", - сказал Ступак.

В то же время он предположил, что вскоре у РФ могут начаться проблемы с производством "шахедов" на фоне войны между Ираном и Израилем.

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"В последних сбитых беспилотниках находили иранские элементы. И возможно то, что происходит на Ближнем Востоке, возможно это повлияет на то, что они не смогут обеспечивать РФ этими комплектующими, системами связи, если не ошибаюсь. И возможно РФ вернется на старые системы наведения. Которые позволяли нашим специалистам отправлять эти беспилотники в лес, озера и в частности на территорию Беларуси", - добавил Ступак.

Атаки РФ: что известно

В ночь на 23 июня российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, захватчики направили по Украине 11 баллистических и 5 крылатых ракет, а также более 350 дронов.

По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, большинство выпущенных воздушных целей оккупантов были направлены именно на Киев. Он отметил, что в столице есть прямые попадания в шести локациях.

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