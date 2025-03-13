Фаза "медового месяца" Трампа в СШАподходит к концу, отмечают аналитики.

Действия президента США Дональда Трампа вызывают все больше неудовольствия со стороны простых американцев, показывают результаты последних соцопросов. Как пишет Axios, это особенно касается экономической политики.

Так, в своей предвыборной кампании Трамп делал ставку на снижение цен, но избиратели начали замечать, что его политика - от торговой войны с ближайшими торговыми партнерами США до массовых депортаций - приведет к обратному результату.

Опубликованный в среду опрос CNN показал, что только 45 % из 1 206 опрошенных американцев одобряют работу Трампа на посту президента на данный момент, и 54 % не одобряют.

Видео дня

При этом 56% избирателей не одобряют работу Трампа с экономикой - больше, чем в любой момент его первого срока, по данным CNN. 61 % опрошенных заявили, что не одобряют действия Трампа в отношении тарифов, а 52 % - что не одобряют его действия в отношении федерального бюджета.

Согласно новому опросу Эмерсон-колледжа, проведенному во вторник среди 1000 зарегистрированных избирателей, рейтинг неодобрения Трампа составляет 45 %.

Как отметил исполнительный директор Emerson College Polling Спенсер Кимбалл, результаты опроса показывают, что "начальная "фаза медового месяца" Трампа, похоже, подходит к концу".

"Настоящим вызовом для Трампа станет то, как избиратели воспринимают свое финансовое будущее", - добавил он, отметив, что избиратели "не одобряют его действия в экономике, считают, что тарифы повредят экономическому росту, и скептически относятся к его криптовалютной политике".

При этом последствия политики Трампа уже распространяются за пределы страны и влияют на бизнес и сообщества. Так, индекс неопределенности Национальной федерации независимого бизнеса для малого бизнеса в прошлом месяце вырос до второго самого высокого показателя с 1980-х годов, и многие малые предприятия сообщают о повышении цен, сообщает MarketWatch.

Экономическая политика Трампа

Американский фондовый рынок продолжает падать на фоне введения Дональдом Трампом крупных пошлин против Канады, Мексики и Китая. Стратеги и экономисты повышают свои прогнозы относительно экономического спада в США.

Также свое состояние стремительно теряют миллиардеры, которые присутствовали во время принятия присяги Трампом. К примеру, за первые 50 дней президентства Трампа состояние Илона Маска сократилось на 148 миллиардов долларов. Джеф Безос потерял 29 млрд долларов, Марк Цукерберг – 5 млрд долларов.

В то же время в Белом доме попытались возложить вину за экономическую ситуацию в стране на предыдущую администрацию.

Вас также могут заинтересовать новости: