Нефтеперевозочные компании могут изменить маршрут поставки сырья.

Два супертанкера, каждый из которых может перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, изменили курс в Ормузском проливе из-за воздушных ударов США по Ирану, которые могут существенно повлиять на поставки нефти, сообщает Bloomberg.

Корабли Coswisdom Lake и South Loyalty вошли в пролив в воскресенье, однако резко изменили курс. Первое из двух судов сделало разворот и сейчас возвращается обратно через Ормуз. Второе остается за пределами Персидского залива.

Согласно отраслевым базам данных, Coswisdom Lake управляется компанией Cosco Shipping Energy, а South Loyalty - компанией Sinokor Merchant Marine. Обе компании являются очень крупными перевозчиками нефти.

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Издание отмечает, что нефтяные и газовые танкеры продолжают двигаться через Орумыжский пролив, несмотря на американские удары, однако развороты нефтеналивных судов, возможно, являются первым признаком изменения маршрута поставок сырья.

Владельцы судов и трейдеры внимательно следят, чтобы понять, повлияет ли на поставки нефти эскалация на Ближнем Востоке.

Между тем, 22 июня министерство судоходства Греции рекомендовало судовладельцам страны пересмотреть решение о проходе через Ормуз и, вместо этого, укрыться в безопасных портах, пока ситуация не успокоится.

Удары США по Ирану

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ночь на 22 июня его страна нанесла удары по Ирану. В частности, были атакованы ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан.

В ответ официальный Тегеран заявил о возможном закрытии Ормузского пролива - ключевой артерии для поставок нефти. По словам аналитиков, это может привести к скачку цен на нефть до более 100 долларов за баррель, но ударит по Ирану и его союзникам.

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай не допустить закрытия Ормузского пролива. По его мнению, для Ирана это станет "экономическим самоубийством"

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