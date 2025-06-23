Среди лидеров продаж находится картофель - его предложение растет.

В Украине продолжают дешеветь овощи так называемого "борщевого набора" нового урожая. Исключением стала ранняя морковь, диапазон цен на которую даже несколько расширился. Об этом в новом исследовании сообщают специалисты аналитического портала EastFruit.

По его данным, по состоянию на конец прошлой рабочей недели ранний картофель предлагали по цене 10-20 грн/кг, тогда как за неделю до этого цена составляла 15-40 грн/кг.

Раннюю белокочанную капусту в конце прошлой недели предлагали по цене 10-20 грн/кг, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 18-22 грн/кг.

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Цены на раннюю свеклу в Украине в конце недели находились на уровне 25-40 грн/кг (против 30-38 грн/кг неделей ранее).

Раннюю морковь продавали по цене 25-55 грн/кг (против 35-40 грн), тогда как ранний репчатый лук стоил 25-40 грн/кг (против 35-40 грн неделей ранее).

В то же время специалисты говорят о росте цен на огурцы. Причиной этого называют сокращение предложения овоща на рынке, поскольку в теплицах массово проводятся зачистки перед подготовкой ко второму севообороту.

Цены на фрукты и ягоды

В конце недели УНИАН сообщил, что в Украине фиксируют значительное снижение цен на черешню.

Дело в том, что в последнее время в Украине установилась дождливая прохладная погода и это сказалось на качестве продукции - в конце недели к продаже предлагали преимущественно ягоду среднего и низкого качества.

Также специалисты обращают внимание на относительно невысокий спрос на черешню на фоне общего постепенного увеличения предложения на рынке.

Кроме черешни, подешевела земляника садовая. Дешевле, чем неделей ранее, продавали грушу. В то же время, подорожали абрикос и черная смородина.

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