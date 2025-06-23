В целом погода в Украине будет нестабильной.

На этой неделе украинцев ждет неустойчивая погода с колебаниями температуры воздуха, дождями и порывистым ветром. В то же время в ряде областей наступит настоящий летний ад, ведь температура повысится до +35°...+37°. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, до конца июня в Украине будет преобладать довольно переменчивая погода, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями.

К нам будет поступать влажный воздух с запада и юго-запада Европы, поэтому дожди местами окажутся значительными, порой в сопровождении шквалистого усиления ветра и града.

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"Самая теплая погода прогнозируется в южных областях страны и на Закарпатье. Здесь в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметок +35...+37 °С", - сообщил Кибальчич.

На остальной территории страны, по его данным, температура в целом будет соответствовать климатической норме.

Погода 23 июня

В начале недели в Приазовье, Крыму и на Донбассе ожидаются дожди, грозы, местами возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер 7 - 12 м/с. Столбики термометров покажут +18...+23 °С, в южных и местами западных областях +25...+30 °С.

Погода 24 июня

Во вторник ночью местами в западной части, днем также в северных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы 17 - 22 м/с. Ветер будет 7 - 12 м/с. Ночью температура ожидается в пределах +13...+18 °С, на северо-востоке +8...+13 °С. Днем потеплеет до +20...+26 °С, в южных, центральных областях и на Закарпатье +27...+33 °С.

Погода 25 июня

Ночью в восточной части Украины, а днем в северо-западных областях ожидаются грозовые дожди. ветер так и останется 7 - 12 м/с. Ночью будет +11...+17 °С, на юге местами до +20 °С. Днем воздух прогреется до +22...+27 °С, а в южных регионах будет +28...+33 °С.

Непогода в Украине 23 июня

На 23 июня в Украине объявили предупреждение об осложнении погодных условий. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Как отмечают синоптики, неблагоприятная погода ожидается не по всей территории государства, а лишь в отдельных регионах. В частности, в восточных и юго-восточных областях прогнозируют грозы. В связи с этим объявлен первый уровень погодной опасности.

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