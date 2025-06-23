С 1 июля 2025 года участие в программе "Доступные лекарства" является обязательным для всех аптек, отметил министр.

С 1 марта по 1 июня 2025 года украинцы приобрели более 38 млн упаковок лекарственных средств, отпускная цена на которые была снижена производителями в рамках государственного регулирования. Общая сумма приобретений составляет 3,63 млрд грн, причем экономия для пациентов составила более 832 млн грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в колонке для "УП.Жизнь".

По словам министра, снижение цен стало возможным благодаря выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны, которое Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие 12 февраля. На тот момент крупнейшие украинские фармпроизводители уже подписали декларацию о снижении цен на 100 самых популярных лекарств.

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"Минздрав, в рамках выполнения этого решения, не только урегулировал аптечные наценки, но и привлек к диалогу другие компании. В результате - дополнительно снижены цены еще на более 200 позиций. Среди них - и препараты из Нацперечня, и рецептурные, и безрецептурные. В среднем снижение составило почти 20%", - написал Ляшко.

Министр отметил, что экономия растет ежемесячно - по мере того, как расширяется перечень препаратов и выполняется договоренность с производителями.

Отдельное внимание Виктор Ляшко уделил расширению программы "Доступные лекарства". По его словам, за первое полугодие 2025 года пациенты получили более 15,4 млн упаковок препаратов, а Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) возместила аптекам 3,1 млрд грн. Программа покрывает широкий спектр заболеваний - от гипертонии и диабета до эпилепсии, болезни Паркинсона, паллиативной помощи и лечения после трансплантаций.

С 1 июля 2025 года участие в программе является обязательным для всех аптек. Отказ является основанием для аннулирования лицензии.

Кроме того, Минздрав осуществляет контроль за наличием лекарств в больницах, которые работают в рамках Программы медицинских гарантий. По словам Ляшко, только за три месяца медицинские учреждения приобрели лекарств на более 3,65 млрд грн через Е-каталог.

В то же время министр отметил рост цен на ряд импортных препаратов, но подчеркнул, что это общая тенденция на фоне макроэкономических колебаний.

"В апреле 2025 года, по данным Госстата, инфляция на фармацевтическую продукцию составила 13,9%. Для сравнения: электроэнергия подорожала на 63,6%, масло - на 30,1%, хлеб - на 21,8%", - отметил он.

В мае, по оценке НБУ, темпы роста цен на фармацевтические товары замедлились на фоне укрепления гривны к доллару.

Виктор Ляшко также сообщил, что Минздрав завершает формирование Национального каталога цен на лекарственные средства, в который уже внесены все препараты из Нацперечня. Добавляются рецептурные средства. Цены в каталоге формируются на основе референтного метода - средних показателей в странах ЕС. Как отметил министр, самый дешевый препарат по действующему веществу, внесенный в каталог, должен быть в каждой аптеке. Его цена автоматически указывается в рецепте.

"Мы не просто изменили правила. Мы строим систему, в центре которой не фармбизнес, а пациент. И это, я убежден, правильный путь", - подчеркнул министр.

Напомним, в феврале 2025 года фармацевтическая реформа перешла в активную фазу: Минздрав совместно с производителями ввели механизм сдерживания цен на лекарства. Была снижена стоимость более 300 препаратов, а все аптеки с 1 июля должны работать с программой "Доступные лекарства". Правительство также работает над окончательным утверждением новой модели регулирования фармрынка - с фокусом на прозрачность, контроль наценок и защиту интересов пациентов.

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