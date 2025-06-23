В перечне значатся Свинья и Крыса.

По восточному календарю новая неделя начинается с Дня инициации - времени, когда особенно эффективно инициировать финансовые проекты, планировать бюджет и просить о повышении. Несмотря на возможные сомнения в середине недели, важно сохранить фокус: прогресс требует усилий. Финансовая удача особенно благоприятствует Свинье, Крысе, Быку, Дракону и Змее, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Свинья

На этой неделе финансовый успех приходит благодаря нестандартным идеям. Вдохновение и интуиция подскажут шаги в нужном направлении. Полезно прислушаться к советам знакомых и не бояться пробовать новое - даже если это кажется странным.

Крыса

Финансовые перемены связаны с важным выбором. 24 июня есть шанс пересмотреть неудачные решения, выйти из невыгодных соглашений и снять внутренние ограничения. Открытый диалог может привести к важным финансовым инсайтам.

Бык

Даже небольшие действия могут привести к результату. Белая полоса начнётся, если не игнорировать мелочи: от символических ритуалов до полезных знакомств. 26 июня может принести неожиданные повороты, поэтому важно оставаться открытым и наблюдательным.

Дракон

Неделя будет продуктивной при условии самодисциплины. Отказ от лишних трат и пересмотр повседневных финансовых привычек укрепят материальное положение. Лучше сосредоточиться на малых, но стабильных изменениях, чем на резких скачках.

Змея

Ключ к изобилию - ясность мышления. 28 июня может принести новые возможности, важно их не упустить. Переключение с дефицитного мышления на перспективное поможет не только увеличить доход, но и улучшить общее качество жизни.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака наконец-то отпустят прошлое и начнут новую жизнь.

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