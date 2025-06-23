В понедельник, 23 июня, российский диктатор встречается с иранским дипломатом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 23 июня, должен передать ему письмо верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о помощи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

Иранские источники рассказали агентству, что "Иран пока не впечатлен поддержкой России", и "страна хочет, чтобы Путин сделал больше для ее поддержки против Израиля и Соединенных Штатов". В то же время источники не уточнили, какой именно помощи хочет Тегеран.

Отмечается, что Путин в конфликте между Ираном и Израилем на прошлой неделе предлагал свое посредничество, однако он пока публично не проявлял желания вступать в конфронтацию с Соединенными Штатами из-за Ирана.

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Как пишут российские СМИ, во время встречи с Арагчи Путин сказал, что "Россия предпринимает усилия для содействия иранскому народу". Также диктатор в обнародованном заявлении подчеркнул, что "агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий", не уточнив, однако, агрессию с чьей именно стороны он имел в виду - Израиля или США.

Удары США по Ирану: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп призвал к смене политического режима в Иране, поскольку нынешний "не может сделать его снова великим". Также, по его словам, повреждения ядерных объектов в Иране, были "монументальные". Удары США по объектам он назвал "сильными и точными".

По мнению американского дипломата, бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Иран попытается нанести удар по американским базам после атаки США по ядерным объектам страны, однако Вашингтон не допустит этого. Волкер считает, что Иран может привлечь шиитские группы в Ираке, чтобы попытаться атаковать американские базы.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн рассказал, что удар по ядерным объектам Ирана нанесли стелс-бомбардировщики B2 Spirit, которые взлетали непосредственно с территории США. Это была самая длинная боевая миссия этих самолетов за последние 25 лет. По его словам, всего в операции США против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" было задействовано более 125 самолетов, однако далеко не все они приняли участие в атаке, большинство выполняли вспомогательные задачи, в частности отвлекали внимание Ирана.

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