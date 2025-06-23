Специалисты идентифицировали его как американский легкий истребитель F-5.

Израиль, вероятно, впервые уничтожил боеспособный иранский боевой самолет. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Недавно самолеты Воздушных сил Израиля нанесли удар по двум истребителям F-5, принадлежащих иранским вооруженным силам, в аэропорту Дезфул в Иране", - сообщили в оборонном ведомстве.

На обнародованных кадрах можно видеть уничтожение по крайней мере одного самолета. По словам специалистов, он находился на дежурстве в состоянии повышенной боевой готовности.

Видео дня

К внешним пилонам F-5 подвесили ракеты класса "воздух-воздух" ближнего радиуса (возможно, AIM-9 Sidewinder). Также можно видеть подключенный к самолету кабель питания наземной энергетической установки.

Стоит сказать, что Израиль уже наносил удары по стоянкам иранских самолетов.

На кадрах, которые были обнародованы ранее, можно видеть уничтожение иранских F-14. Судя по всему, эти самолеты были уже небоеспособными. Возможно, их использовали для поставки запчастей для других машин.

Истребитель F-5 - справка

F-5 является американским легким истребителем, разработанным компанией Northrop в конце 1950-х годов.

Самолет предназначался преимущественно для экспорта в страны, получавшие военную помощь от США. Истребитель состоял на вооружении многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Иран получил большое количество этих машин, однако по состоянию на сейчас могло остаться лишь несколько десятков самолетов, которые могут подняться в воздух.

Военно-воздушные силы Ирана

Военно-воздушные силы Ирана довольно многочисленны, однако практически все их самолеты морально устарели.

Главной надеждой Тегерана был российский истребитель Су-35 четвертого поколения. Очевидно, на сегодня Иран не имеет сколько-нибудь существенного количества этих машин.

Также сообщалось, что Иран мог приобрести российские бомбардировщики Су-34, которые РФ очень активно использует в войне против Украины.

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