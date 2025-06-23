Названы четыре аэропорта Европы с самыми большими очередями на паспортном контроле.

Летом в аэропортах Европы традиционно царит настоящий хаос, поскольку персонал многих "воздушных ворот" оказывается не готов к наплыву спешаших на отдых туристов (и опыт предыдущих лет их ничему не учит). Довольно часто в зонах паспортного контроля или проверки на безопасность можно увидеть огромные очереди из путешественников, которых проверяют лишь несколько сотрудников.

Издание The Telegraph проанализировало данные о задержках в различных аэропортах Европы, чтобы определить, где возможны самые большие очереди на паспортном контроле этим летом. Эта информация будет полезна также и гражданам Украины, влетающим в Шенгенскую зону из третьих стран.

Брюссель, Бельгия

Издание отмечает, что в аэропорту бельгийской столицы в начале этого года пассажирам пришлось провести пять часов в очередях на паспортный контроль по прибытию. Впрочем, как и в других европейских аэропортах, длинные очереди не являются постоянным явлением. Но недовольство в социальных сетях говорит о том, что они случаются достаточно часто. Дошло даже до того, что министр внутренних дел Бельгии потребовал, чтобы федеральная полиция разработала план по сокращению очередей в главном аэропорту страны.

Видео дня

Издание поясняет, что Брюссель, принимающий около 24 миллионов пассажиров в год, определенно не входит в топ самых загруженных европейских аэропортов по количеству пассажиров. Но статус города как столицы ЕС и его исторические колониальные связи означают, что он принимает непропорционально большое количество рейсов из-за пределов континента, для многих из которых требуются более длительные проверки виз.

Париж, Франция

Согласно последним отчетам аэропорта об инцидентах, наиболее распространенной причиной задержек на паспортном контроле в аэропорту французской столицы является нехватка пограничников. Если добавить к этому интенсивное движение в загруженные периоды, не редко можно увидеть два-три дня в месяц, когда время ожидания резко увеличивается примерно до часа.

Данные также показывают, как крупные спортивные мероприятия способствуют хаосу в аэропорту. Прошлым летом в дни перед Олимпиадой в Париже очереди составляли до 80 минут, поскольку аэропорт был вынужден перенаправить ресурсы на обслуживание прибывающих VIP-делегаций. Во время чемпионата мира по регби 2023 года пассажиры стояли в очереди до часа ночи – более чем через час после последнего вечернего рейса.

Мадрид, Испания

Пообщавшись с часто летающими пассажирами, можно обнаружить, что у большинства из них есть свой кандидат на самый медленный аэропорт для паспортного контроля – испанская столица Мадрид. Как и Брюссель, аэропорт принимает много пассажиров из-за пределов Европы, с потоком прямых рейсов из Центральной и Южной Америки.

Тенерифе, Испания

Очереди на паспортном контроле по прибытию являются давней проблемой для популярного испанского курортного острова – опять же, из-за нехватки пограничников. Местные власти обещали взяться за проблему этим летом, но пока рано говорить об успехах.

Стоит отметить, что украинцам, прибывающим в аэропорты Европы из стран Шенгенской зоны, благодаря действию безвиза или временных разрешений на проживание не нужно проходить паспортный контроль по прибытию. Так что главной проблемой для них остаются только очереди на сдачу багажа и прохождение проверки на безопасность перед отправлением в поездку, а потому в топ-сезон отпусков стоит прибывать в аэропорт заранее.

Летний хаос в аэропортах Европы

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший лоукостер Европы Ryanair предупредил туристов о рекордными задержками рейсов этим летом. При этом худшую ситуацию прогнозируют в аэропортах Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии.

В свою очередь бывший агент на стойке регистрации в аэропорту Эшли Баутиста уверяет, что худшим временем для авиаперелетов является не лето, а рождественский период – тогда в аэропортах наблюдается повышенный спрос при меньшем количестве доступных рейсов.

Тем временем, бывалый путешественник Гилберт Отт ранее рассказал, как избежать задержек при прохождении проверки на безопасность в аэропорту – важно правильно подобрать свой гардероб и заранее подготовиться к контролю.

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