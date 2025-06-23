Наибольший шок сейчас наблюдается в ценах на энергоносители.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, которые выходят за рамки энергетики. Об этом пишет она заявила в интервью Bloomberg.

"Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях уже чрезвычайно нестабильной среды. Самый большой шок сейчас наблюдается в ценах на энергоносители, за которыми внимательно следит МВФ, но возможны вторичные и третичные последствия. Скажем, будет больше турбулентности, которая повлияет на перспективы роста в крупных экономиках", - сказала Георгиева.

МВФ уже снизил свой прогноз глобального роста на этот год в апреле, когда предупредил, что его замедлит "перезагрузка" мировой торговли под руководством США. По словам Георгиевой, первые два квартала этого года показали сохранение этой тенденции, и хотя мир, вероятно, избежит рецессии, уровень неопределенности остается высоким и это может сдерживать перспективы роста.

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Георгиева отметила, что МВФ следит за тем, как развертывание конфликта повлияет на премии за риск на рынке нефти и газа. На нефтяном рынке объемы опционов резко растут, а кривая фьючерсов сместилась, отражая опасения относительно сокращения поставок.

"Посмотрим, как будут развиваться события", - сказала Георгиева, добавив, что она следит за потенциальными перебоями с маршрутами поставок энергоносителей или их влияние на другие страны.

Последствия ударов США по Ирану для экономики

Цены на нефть в понедельник подскочили до самого высокого уровня с января 2025 года, поскольку удар США по ядерным объектам Иран вызвал беспокойство по поводу поставок нефти. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,52 доллара, до 78,53 доллара за баррель.

Доллар США вырос, поскольку обеспокоенные инвесторы искали безопасности из-за атаки США на ядерные объекты Ирана, которые обострили конфликт на Ближнем Востоке. При этом курсовые изменения были сдержанными из-за того, что рынки ждали реакции Ирана.

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