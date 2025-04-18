Теперь президент США может объявить чрезвычайное положение в любое время почти по любой причине, пишет издание.

За первые 100 дней своего президентства Дональд Трамп объявил в США больше чрезвычайных ситуаций на национальном уровне, чем любой президент в современной истории Америки. Об этом сообщает Ахіоѕ.

Отмечается, что полномочия, разработанные для предоставления президенту США гибкости в редкие моменты кризиса, теперь составляют основу его повестки дня.

Издание напоминает, что президент США инициировал чрезвычайные ситуации в стране, в частности, чтобы ввести самые большие тарифы за столетие, ускорить добычу энергии и полезных ископаемых и милитаризировать федеральные земли на южной границе.

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"Президент может объявить чрезвычайное положение в любое время, почти по любой причине, без необходимости доказывать конкретную угрозу или получать одобрение Конгресса", - пишет Ахіоѕ.

Сообщается, что национальный закон о чрезвычайных ситуациях 1976 года в США изначально предусматривал "законодательное вето", которое давало Конгрессу возможность прекратить чрезвычайное положение простым большинством голосов. Но в 1983 году Верховный суд постановил, что законодательное вето является неконституционным, фактически лишив Конгресс его первоначального контроля, и сдерживать заявления президента о чрезвычайном положении стало гораздо труднее.

С тех пор президенты в основном полагаются на "нормы" и "самоограничения", чтобы избежать злоупотребления чрезвычайными полномочиями для некризисных ситуаций, говорит старший директор Программы свободы и национальной безопасности Центра Бреннана Элизабет Гойтейн.

"Действия Трампа во время второго срока решительно погрузили США в неизведанную территорию - изменив границы исполнительной власти в режиме реального времени и усилив опасения относительно постоянного чрезвычайного положения", - говорится в материале.

Однако у Трампа находят оправдание для таких его шагов.

"Трудные времена требуют серьезных ответов. Предыдущая администрация оставила президента Трампа нацией в упадке - финансово уязвимой, с незащищенными границами и опасно несправедливыми торговыми соглашениями. Президент использует все инструменты, предусмотренные Конституцией, чтобы сделать Америку снова великой", - цитирует издание представителя Белого дома Гаррисона Филдса.

Чрезвычайное положение в США при президентстве Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, в начале апреля Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США. В сообщении Белого дома отмечалось, что источник угрозы для США находится преимущественно за пределами страны, "во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах мировой торговой системы". Поэтому, заявил президент, он объявляет чрезвычайное положение в связи с этой угрозой.

Также президент США заявлял, что объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики в стране. В своей инаугурационной речи 20 января он утверждал, что это позволит добывать энергоносители, в частности нефть и газ. "Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет производственной страной", - уверял Трамп.

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