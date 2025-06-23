Военный рассказал, в каких ситуациях помогают, как отметил Федоренко, донаты граждан и партнеры.

В вопросе обеспечения дронами ВСУ есть вызов, связанный с тем, что многие комплектующие китайского производства, которые получает Украина, бракованные. Это приводит к перебоям с поставками беспилотников на фронт.

Об этом отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахилес" Юрий Федоренко в эфире Киев24. Он отметил, что не может сказать, что это диверсия от Китая, но очень-очень много комплектующих приходят с браком.

"К чему это приводит? Условно, есть партия дронов. Одной тысячи дронов подразделения "Ахиллес" достаточно, чтобы работать полноценно 5 дней на фронте, уничтожая ударно-штурмовой потенциал оккупанта. И вот мы ждем, что сейчас должны отгрузить, а производитель звонит и говорит: извините, пришли бракованные комплектующие", - рассказал Федоренко.

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По его словам, приходится ждать поставки партии дронов по госконтрактам еще 2-3 недели. В таких ситуациях помогают, как отметил Федоренко, донаты граждан и партнеры.

"Совокупность проблемных вопросов с точки зрения вообще госконтрактов и централизованных закупок, а также производственные проблемы действительно приводят к тому, что периодически мы имеем перебои с поставками дронов. И это на самом деле очень сложный вызов. Благодаря только украинской нации, а также партнерам, которые помогают, нам удается подхватывать и иметь тот минимальный ресурс, необходимый для высокоэффективного выполнения боевых задач", - пояснил он.

Военный подчеркнул, что сейчас невозможно в полной мере за счет государства решить проблемы с поставками дронов на фронт. Но есть возможности дать фронту минимальное количество дронов для высокоэффективного выполнения боезаданий. И это минимальное количество формируется за счет как государственных контрактов, так и донатов и поддержки партнеров.

Отдельно Федоренко прокомментировал ситуацию с обеспечением Сил обороны дронами на оптоволокне.

Командир полка ""Ахиллес" объяснил, что РФ имела доступ к производственным возможностям Китая, к сырью и "как следствие, смогла быстрее нарастить производственные возможности по этим дронам и обеспечить российские оккупационные войска по сравнению с тем, как это развивается у нас".

"Мы не сможем раньше, чем октябрь-ноябрь месяц, обеспечить паритет с врагом по дронам с оптоволокном. Только на отдельных отрезках, которые являются наиболее приоритетно-важными для нас", - считает он.

По словам военного, сейчас все как в Украине, так и наши партнеры делают все для того, чтобы эти дроги были в ВСУ.

Дроны на войне в Украине

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что сейчас у захватчиков преимущество в производстве дронов на оптоволоконном управлении, но Украина догоняет их и уже имеет достаточно производителей. По его информации, в настоящее время количество FPV-дронов с нашей стороны превышает количество таких дронов со стороны противника.

Сырский отметил, что Украине известно о планах РФ по наращиванию количества дронов. Причем на сегодня у врага есть преимущество и в количестве, и в дальности применения дронов на оптоволоконном управлении - летают на расстояние до 40 километров. Но Украина в этом процессе пока догоняет РФ, заверил он.

Главнокомандующий напомнил, что беспилотники спасают жизни военных и поэтому важно, чтобы украинская армия была высокотехнологичной.

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