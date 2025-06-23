В списке есть Водолей и Рыбы.

На неделе с 23 по 29 июня 2025 года звезды благоволят отношениям. Редкое соединение Солнца и Юпитера в Раке, которое не повторится до 2038 года, акцентирует сферу семьи и близости. Особенно сильный импульс произойдет 24 июня, а 25 июня Новолуние в Раке откроет новые романтические горизонты, передает YourTango.

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Козерог

Ваша личная жизнь выходит на первый план. Новолуние 25 июня происходит в секторе партнерства, и это шанс начать новый этап в любви. Важно не торопить события, а проживать момент и прислушиваться к чувствам. Энергия Юпитера, который останется в Раке до лета 2026 года, будет поддерживать рост и укрепление близких связей.

Водолей

С 26 июня, когда Меркурий войдет во Льва, начинается период открытого и смелого общения. Вы почувствуете импульс говорить о важном. Это отличное время как для укрепления текущих отношений, так и для появления новой любви, особенно через онлайн-знакомства.

Рыбы

Удача в любви возвращается. С 24 июня соединение Солнца и Юпитера активирует ваш сектор брака и романтики. А Марс в Деве придает мотивации. Возможны важные события: от серьезных разговоров до предложения руки и сердца. Одинокие Рыбы могут встретить человека, с которым возможны настоящие отношения.

Телец

27 июня Солнце и Марс активируют темы брака и общения. Возможны серьёзные разговоры о будущем, предложения или решения о завершении связей. Ключ к гармонии - искренность и действия, соответствующие словам. Сейчас главное - не игнорировать свои чувства и выбирать путь, ведущий к счастью.

Весы

29 июня Меркурий во Льве образует гармоничные аспекты с Сатурном и Нептуном. Это мощная энергия для воплощения мечт в любви. Возможны новые отношения или переход существующих на более серьёзный уровень. Возможно, вы поймете, что чувства к другу - не просто дружба. Не бойтесь действовать - шансы велики, что вы встретили свою судьбу.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака преодолеют любые проблемы в ближайшие дни.

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