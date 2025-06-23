Спецназовцы системно снижают боевой потенциал РФ и достигают в этом значительных результатов.

Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины считается одним из самых эффективных среди Сил обороны. Всего с начала полномасштабного вторжения ЦСО "А" уничтожено 1610 танков российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ по случаю 31-й годовщины со дня создания Центра.

По словам главы Службы безопасности Василия Малюка, спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал РФ и достигают в этом значительных результатов.

"Каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, - это результат СБУ, а на счету именно ЦСО "А" их уже 1610. И эта цифра будет только расти!", - подчеркнул он.

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В частности, по данным пресс-службы, с начала полномасштабной агрессии и по состоянию на 20 июня 2025 года все подразделения СБУ поразили 1972 российских танка, из них 1610 - на счету именно ЦСО "А".

Всего на счету ЦСО "А" - "отминусованной" вражеской техники на более 5,5 миллиарда долларов США: танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБы и другое оборудование (без учета убытков в результате спецоперации СБУ "Паутина").

Среди техники рашистов, которую поразили бойцы ЦСО "А" СБУ (по состоянию на 20 июня 2025 года):

1610 танков;

2878 ББМ;

229 РСЗО;

2655 артиллерийских систем;

329 систем ПВО;

367 систем РЭБ/РЭР;

1937 БпЛА;

4 вертолета.

"Недавний, или, как принято говорить у военных, "крайний" пример - поражение 41 самолета стратегической авиации РФ. Я намеренно акцентирую на слове "крайний", ведь эта спецоперация точно не последняя. Просто сейчас мы планируем для врага новые сюрпризы, которые реализуем, в частности, силами бойцов ЦСО "А" и других собратьев", - подчеркнул Малюк.

Уникальная спецоперация СБУ "Паутина" - подробности

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию, ее назвали "Паутина". Одновременно были поражены четыре военных аэродрома в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Для проведения спецоперации "Паутина" использовали БпЛА, которые были специально разработаны и изготовлены инженерами СБУ. Эти дроны - уникальная разработка спецслужбы с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации.

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