В ведомстве страны-агрессора сообщили, что якобы "цели удара достигнуты".

В российском Министерстве обороны цинично прокомментировали свой ночной удар по Киевской области, где были разрушены частные дома, повреждена частная больница и погибла женщина.

В ведомстве страны-агрессора отметили, что их войска ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, военному аэродрому и арсеналу минно-торпедного вооружения.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсенала минно-торпедного вооружения ВМС Украины", - говорится в сообщении.

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Там добавили, что якобы "цели удара достигнуты", "все предназначенные объекты поражены".

Что известно о массированной атаке по Киеву и Киевской области ночью 23 июня

Как сообщал ранее УНИАН, РФ массированно ударила по Киевской области. Разрушения зафиксированы в трех районах. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Так, в городе Белая Церковь возник пожар площадью 1500 квадратных метров в двухэтажном здании гостиницы, в котором расположена частная больница. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Также там погибла женщина 1957 года рождения. Всего известно о 8 пострадавших, среди которых и двое спасателей.

В результате удара по Киеву погибли 7 человек. В столице в разных районах повреждены жилые дома, бизнес-центр, школа, станция метро и другие объекты. По словам мэра Виталия Кличко, в Шевченковском районе ужасная картина: там большие повреждения в пятиэтажке. Взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив. Из него спасли 10 человек, среди которых ребенок и беременная женщина.

По данным Воздушных сил РФ запустила по Украине сотни дронов и ракет, в том числе 11 баллистических и 5 крылатых ракет, а также более 350 ударных БпЛА. По предварительным данным, по состоянию противовоздушная оборона обезвредила 354 средства воздушного нападения противника: 158 сбито огневыми средствами, 196 - локально потеряны.

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