Расследователи обращают внимание на завышенное ценовое предложение и скудную конкуренцию на тендере.

В Киеве, в котором складывается критическая ситуация с состоянием мостов, за 655 млн грн заказали капитальный ремонт моста возле станции метро "Осокорки" через проспект Николая Бажана. Об этом пишут "Наши деньги".

"Построенный еще во времена СССР путепровод проверили пару лет назад и обнаружили существенные дефекты: износ гидроизоляции, разрушение железобетонных конструкций, обнажение и коррозию арматуры, образование трещин и отслоение бетона. С него еще в 2019 году сыпался бетон. Промедление может привести к настоящему разрушению. Поэтому необходимость ремонта очевидна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные стройматериалы бетон и асфальт в смете прописаны по рыночным ценам. Однако сметная цена арматуры А400 разных диаметров на уровне 38 800 грн/т превышает прайсовую цену "Метинвеста" для Киева - 34 тыс грн/т.

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В издании отмечают, что не удалось сравнить стоимость мостовых балок, которых в смете прописано на 104 млн грн. Поскольку в открытых источниках отсутствуют данные о ценах таких изделий достаточно оригинальной конструкции.

Договор подряда получило ООО "Укртрансмост", единственным конкурентом было ООО "Ростдорстрой". Они не сильно снизили цену - лишь на 1% от ожидаемой стоимости.

Состояние столичных мостов - что известно

Как писал УНИАН, мосты Патона и Метро в Киеве официально относятся к неработоспособному состоянию эксплуатации и являются аварийными.

По словам инженера и транспортного эксперта Дмитрия Беспалова, мосты Патона и Метро имеют серьезные структурные повреждения, что делает их потенциально опасными для использования. Так, мост Патона особенно пострадал из-за коррозии.

Ранее председатель и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов также заявил, что большинство мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии и некоторые из них могут упасть.

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