Италия заморозила активы российских олигархов на сумму более 2,6 млрд долларов

Италия заморозила, в частности, банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили российских олигархов.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину итальянские власти заморозили активы российских олигархов на сумму около 2,3 млрд евро (2,64 млрд долларов). Последние конфискации произошли в начале июня, пишет Reuters.

Отмечается, что Италия заморозила, в частности, банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили, в рамках санкций Европейского Союза против России и ее сторонников. На конец июня 2023 года суммарная стоимость таких активов составила 2,5 миллиарда долларов.

В декабре 2024 года итальянские власти заморозили российские активы на сумму почти 280 миллионов евро (321 миллион долларов). В агентстве подчеркнули, что это на 44 миллиона евро (50,45 миллиона долларов) больше, чем в предыдущем году.

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Также в начале июня налоговая полиция Италии заморозила активы иранской компании Irital Shipping Lines, которая базируется в Милане, включая два ее объекта недвижимости общей стоимостью более 1 миллиона евро (1,15 миллиона долларов). Причиной была названа военная поддержка Ираном войны России против Украины.

Журналисты поделились, что Агентство государственного имущества Министерства экономики и финансов Италии удерживает все неликвидные активы, замороженные в связи с санкциями Евросоюза. В период замораживания все расходы по управлению этими активами несет итальянское правительство. Согласно официальным данным, расходы составили 31,7 миллиона евро (36,37 миллиона долларов) до февраля 2024 года.

В агентстве напомнили, что ЕС может конфисковать замороженные российские активы или вернуть их владельцам при условии, что они оплатят Италии понесенные расходы на их содержание.

ЕС может перевести замороженные активы РФ в более рискованный фонд

Напомним, что Politico со ссылкой на европейских чиновников писало, что Европейский Союз собирается переместить часть замороженных российских активов в более рискованный инвестиционный фонд. Это потенциально может увеличить помощь Украине.

По словам чиновников, новый фонд будет выплачивать более высокие проценты. Цель ЕС состоит в том, чтобы получить больше прибыли и помочь удержать на плаву экономику Украины.

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