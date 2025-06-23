Из-за событий на Ближнем востоке цена на нефть повысилась, соответственно россияне имеют средства, чтобы вести войну.

Украина должна готовиться к возможным рискам из-за совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" осенью. Об этом эксперт издания Defence Express Иван Киричевский сказал в эфире Radio NV.

"Если говорить конкретно о том контексте, который говорил Сырский в отношении Беларуси, то по большому счету, что россияне планируют делать осенью, является вопросом открытым и ни для кого неизвестным", - сказал он.

По его словам, в связи с событиями на Ближнем востоке цена на нефть повысилась, соответственно россияне имеют средства, чтобы вести войну.

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"И технику имеют вести войну. Есть сам факт того, что россияне постепенно начинают накапливать группировки в Беларуси. Например, 200 бригада - часть ее воюет на Сумщине, часть ее оказалась в Беларуси, а еще часть россияне используют для формирования новой мотострелковой дивизии. То есть там немного неясная ситуация", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что западные аналитики считают, что россияне осенью могут пойти на страны Балтии, к примеру ударить по Латвии. Киричевский добавил:

"Одно дело, когда у нас есть информационное пространство, и там у нас все плохо и непонятно и мы держимся. Другое дело - начинать работать заранее, потому что никто не может сказать, что будет делать российская группировка в Беларуси после учений "Запад-2025".

Возможность нового нападения РФ из Беларуси

Как сообщал УНИАН, главком ВСУ Александр Сирский сделал громкое заявление относительно рисков повторного захода российских войск из Беларуси в направлении Киева.

Также он заявил, что Вооруженные силы Украины не собираются отсиживаться в глухой обороне, а штурмовые части войск масштабируются. В этой связи, главнокомандующий ВСУ рассказал о сочетании оборонительных действий с активной обороной и активными наступательными действиями.

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