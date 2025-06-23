У ведущего родилась дочь.

Украинский ведущий Андрей Джеджула в третий раз стал отцом. В воскресенье, 22 июня, у него родилась дочь Эмилия. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав первые фото с малышкой.

"Поздравляем новую жительницу планеты Земля!" - написал Джеджула.

Ведущий предположил, что для большинства это очень неожиданная новость, так как многие последние изменения в личной жизни он не раскрывал:

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"Но такую ​​радостную новость не смог от вас скрыть! Хотя ей предшествовало еще достаточно много важных (событий) из личной жизни, которые я сделал максимально личными в это тяжелое для всех нас время".

При этом Джеджула пообещал постепенно рассказывать о том, что у него изменилось в жизни, как в "загадочной истории Бенджамина Баттона" - в обратном порядке.

На новость о пополнении в семье Джеджулы отреагировали некоторые украинские артисты, в частности, Ольга Сумская и Юрий Горбунов.

Напомним, у Джеджулы двое детей от разных женщин. В отношениях с певицей Сантой Димопулос родился сын Даниэль, а в в браке с блогершей Юлией Реус - дочь Аделина.

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