Цена земель сельскохозяйственного назначения не может быть меньше ее нормативно-денежной оценки.

В нашей стране существенно снизились цены на землю сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает сервис Opendatabot.

В июне этого года средняя стоимость гектара составляла 59 307 гривен - это примерно на 2 000 гривен ниже, чем было в мае этого года (61 320 гривен).

В июне прошлого года цена составляла 49 052 гривны.

Видео дня

Самые низкие цены на землю в этом году фиксировали в марте - в среднем они составляли 54 607 гривен. Самые высокие цены были в апреле (71 898 гривен).

Средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли составляет около 37 тыс гривен за гектар.

Рынок земли - что надо знать

Рынок земли является возможностью продавать или покупать в собственность земли сельскохозяйственного назначения.

Мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель сняли 1 июля 2021 года - через 20 лет после введения.

Стоит сказать, что цены на землю в Украине растут даже несмотря на войну. Если в 2021 году средняя цена за гектар составляла 32 тыс гривен, то в прошлом году средняя стоимость одного га составляла 46 678 гривен.

За прошлый год было продано 320 660 га, а всего с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года продано 604 тыс га. При этом по словам специалистов, после войны земельные участки в стране будут еще более инвестиционно привлекательными.

Вас также могут заинтересовать новости: